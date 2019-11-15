Malatya'da 3 ton sahte içkiye 2 gözaltı
Malatya'da 3 ton sahte içkiye 2 gözaltıMalatya'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 ton sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Malatya'da 3 ton sahte içkiye 2 gözaltı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 ton sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hekimhan ilçesine bağlı Hasan Çelebi ve Çulhalı Mahalleleri'nde sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ton sahte içki ve içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Sahte içkilere el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Haber Videosu: Malatya'da 3 ton sahte içkiye 2 gözaltı