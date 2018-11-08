Malatya'da 3 Kişi Fetö'den Tutuklandı

Malatya'da FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün firar olarak aranan üyelerinin saklandıkları gaybubet evlerine yönelik operasyon yapıldı.

Malatya il merkezinde 4 adreste yapılan eş zamanlı operasyon ile FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken iki şüpheli ise işlemleri için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - MALATYA