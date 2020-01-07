Malatya'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

07.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:12

Malatya'da demir çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yazıhan ilçesinin Durucası ile Sürür mahalleleri yol ayrımında şüphe üzerine bir pikap durduruldu.

Pikapta yapılan aramada 85 demir ele geçirildi. Demirleri çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA