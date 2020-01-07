Malatya'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Malatya'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Malatya'da demir çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

07.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:12
Malatya'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

'da demir çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığı ekiplerince ilçesinin Durucası ile Sürür mahalleleri yol ayrımında şüphe üzerine bir pikap durduruldu.

Pikapta yapılan aramada 85 demir ele geçirildi. Demirleri çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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