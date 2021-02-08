Malatya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Malatya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

08.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:47
Malatya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya'da, FetullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kentteki sözde mütevelli heyetinde yer alan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

Malatya'da, FetullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kentteki sözde mütevelli heyetinde yer alan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde mütevelli heyetinde faaliyet gösteren ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.K, 6 yıl 3 ay hapis cezası olan M.A.D. ile 7 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan Ö.F.N. yakalandı.

Üç firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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