Malatya'da 3 bin esnafa gıda yardımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay'ı ortak bir projeye ile 3 bin esnafa gıda paketi dağıtımı yapacak

"Büyükşehir Esnafın Yanında" projesi kapsamında Esenlik Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı İsmet Keklik, Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Zeki Tuna, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karanfil, Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Karakoç ile Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Aziz Hamamcı katıldı. Program sırasında birer teşekkür konuşması yapan Oda Başkanları Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir projede esnafların yanında olduğu için teşekkür etti. Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Aziz Hamamcı, "Kapanan işyerlerinden dolayı yapılan yardımlardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yapılan yardımların devamını bekliyoruz" dedi.

Ayakkabıcılar Esnan ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Karakoç da, "Pandemi döneminde Büyükşehir Belediye Başkanımızın esnaflarımıza yaptığı desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ileriki dönemlerde de pandemi dönemi içerisinde desteklerin devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karanfil ise "Böyle bir organizasyonu yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu hastalığın bir an önce ülkemizde ve dünyamızda bitmesini diliyorum. Bir an önce işyerlerimizin tekrardan açılmasını, ekmeğimizi kendi çabalarımızla kazanmayı diliyorum. Yardımlardan dolayı Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Zeki Tuna, "Korona virüs denilen illeti Cenabı Allah en yakın zamanda üzerimizden atsın inşallah. Sağ olsunlar Sayın Belediye Başkanımız yardım paketini esnaflarımız için hazırladı. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. 3 ay için esnafımıza yardımda bulundular. Bundan sonrada Sayın Belediye Başkanımızın bizlerin yanında olmaya devam edeceğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı İsmet Keklik, "Pandemi döneminden dolayı esnafımız işlerinde zorluk çekiyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza esnaflarımızı unutmadığı için, bizlere destek verdiği için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce de, "Korona virüsün başlamasıyla birlikte dünyada olduğu gibi Türkiye'de de esnaflarımız mağdur olmuştur. Alınan tedbir ve yasaklardan dolayı özellikle servisçi esnaflarımız, kahveci ve kantinci esnaflarımız gibi esnaflarımız büyük mağduriyet yaşayan esnaflarımız arasındadır. Korona virüsün başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilk günden bu yana servisçi esnaflarımıza, mağdur esnaflarımıza gerek gıda kolisi gerek market alışveriş çekleriyle ilgili büyük destekleri olmuştur. Dün olduğu gibi bugünde korona virüs sürecinin uzaması dolayısıyla yine esnaflarımıza gıda kolisi desteklerinden dolayı şahsım ve esnaflarım adına bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, "Kovid 19 pandemi süreci dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi etkilerini göstermiştir. Bu etkilerden kurtulmanın en iyi yolu Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu 14 kural ile birlikte maske, mesafe temizlik kurallarına uymaktır. Aşı takvimiyle birlikte pandemi sürecinden kurtulmuş olacağız inşallah. Bu kapsamda özellikle 2020 yılında hem deprem hem de kovid ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanımızla Türk Kızılay'ı 'Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Güzeliz' sloganıyla bir çalışma başlatmış yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimize Covid 19'dan dolayı korona virüse yakalanan vatandaşlarımızın, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tek tek evleri ziyaret ederek bunların gıda, kıyafet ve hijyen paketleri verilerek vatandaşlarımızın yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz olduğu gibi korana virüsten dolayı kapalı olan esnaflarımızın olmasından dolayı ihtiyaç sahibi yeni ailelerimiz oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığımız istişarelerde vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ve bu kapsamda oda başkanlarımızın tespit ettiği tüm esnaflarımıza gıda paketi dağıtımı gerçekleştirilecek. En kısa zamanda esnaflarımızın eski günlerine dönmeleri Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum ve her zaman kendilerinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Özel bir teşekkür de etmek istiyorum. Bilindiği gibi Türk Kızılay'ı dünyada ve Türkiye'de yıldızlaşan dünyada mazlum ve mağdurların yanında olan Türkiye'mizde ihtiyaç sahiplerinin her gün, her zaman, her saat yanlarında bulunan Türk Kızılay'ını yaşantımızın her anında görebilirsiniz. Türk Kızılay'ı yeni bir atılıma geçti. Artık eski Kızılay değil. Artık büyüyen ve gelişen bir Kızılay. Bu gelişimde özellikle Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun Afet üssü olan ve Kızılay'ın en büyük yatırımını Malatya'da gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şuanda Eski Vagon Fabrikası alanında gerçekleştireceğimiz 3 adet fabrikamız bitmek üzere. Bu ayın sonu itibariyle makine kurulumlarımız yapılacak inşallah Ocak ayında bir bölümü hizmete açmış olacağız. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanımız inşaatımızın alt yapı ve üst yapı işlerini üstlenmişlerdir. Fabrika alanımızda yol yapımı, su ve kanalizasyon, bağlantı yollarını yaparak inşaatın en kısa sürede bitmesini sağlamışlardır.

Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine şahsım ve Türk Kızılay'ı ailesi adına teşekkür ediyorum" dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, "Sayın Belediye Başkanımız 30 senedir 40 senedir yapılamayan işleri el atmıştır ben bunu gördüm. Yeşil alanlardan yollara kadar. Esnafımızın ve Malatya'nın yanında her zaman olmuştur. Köylere bugüne kadar yapılmamış yol çalışmaları yapılmıştır. Esnaf ve Sanatkar camiası paket dağıtırken kapalı yerler bir tarafa bugün açık olan yerlerimizde iş yapamıyor. Dağıtımı yapılacak olan paketlerin özellikle iş yerlerinde çalışan esnaflarımızın yanında çalışan kardeşlerimize verilmesi için Sayın Genel Sekreterimizle görüştük ve Sayın Başkanımıza bunları götürdüğümüz zaman başım üstüne dedi. Ben buraya halka hizmete geldim, millete hizmete geldim ben buradayken esnafımızın her zaman yanındayım, Malatya'ya hizmet etmek için elimden geleni yapacağım dedi Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Belki de 30-40 senedir yapılmayan işlere el atmıştır. Sayın Belediye Başkanımız kendilerinin kiracısı olan esnaf ve sanatkar kesimin 3 ay kiralarını almayacağını belirtti. Sayın Selahattin Başkanımız yapılmayan işlere el atmıştır, Malatya'mız için gece gündüz demeden çalışıyor. Çalışmaları için ben esnafım ve kendi adıma yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "Bu projeyi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız, ekibiyle beraber Türk Kızılay'ımızla birlikte gerçekleştiriyorlar. Bu bir hayırdır Allah hayırlarınızı kabul etsin. Allah emeğinizi zayi etmesin devamını nasip etsin inşallah. İnşallah bir an önce bu virüs illetinden hem ülkemiz hem milletimiz hem de dünyamız kurtulur. Virüsten dolayı en fazla zarar gören esnafımız oldu. Özellikle küçük esnafımız oldu. Minibüsçülerimiz, kahvecilerimiz, kantincilerimiz etkilendi ve bunların iş yerleri kapalı şu anda. Esnaf ve yanlarında çalışanlar mağdur oldular. Bu mağduriyete bu yardımlar çözüm mü elbette çözüm değil ama bir dokunuş, yanlarında olduğunu hissettiriş olacak. Bu yaklaşım, Malatya'nın yanında olduğunun, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yanlarında olduğunu hissettirecek. İnşallah esnafımızın ve yanlarında çalışanların bunlara ihtiyaçları olmayacağı günleri hep beraber görürüz. Büyükşehir Belediyemiz yine üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Belki beklentiyi karşılamadı ama 3 aylık hibe desteği gerçekleştirildi. Ben inanıyorum ki Büyükşehir Belediyemiz ihtiyaç hasıl olduğunda devamını da getirecektir. Biz temenni ediyoruz ki buna ihtiyaç kalmasın hem pandemiden kurutulalım. Büyükşehir Belediyemiz şuanda Türkiye'nin yaşadığı bu olumsuz tabloya rağmen, ekonomik sıkıntılara rağmen, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen hizmetlerini kısmak yerine katlanarak artırma çabası içerisinde. Bundan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını temenni ediyorum" dedi.

Biz birlikte Malatya'yız diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, "İçinde yaşadığımız süreç milli felakettir. Milli felaketin üzerinde küresel bir felaket yaşıyoruz. Malatya olarak 24 Ocak depremiyle birlikte yaşadığımız süreçte ondan sonra 11 Mart'ta başlayan pandemi hadise bütün Dünya'yı etkilediği gibi ülkemizi ve Malatya'mızı da etkiledi. Belediyelerin, esnafın, diğer ekonomik parametrelerin en sıkıntılı olduğu dönem. Burada bize düşen birlik beraberlik içerisinde olmaktır. Biz burada görevimizi yapıyoruz, yapmak mecburiyetinde olduğumuzu yapıyoruz. Esnaf bizim esnafımız, bakkal bizim bakkalımız, muhtar bizim muhtarımız, kantinci bizim kantincimiz, minibüsçü bizim minibüsçümüz, vatandaş bizim vatandaşımız. Her şeyi bütün olarak pay etmeyi paylaşmayı bilmemiz lazım. Kızılay ve diğer STK'larımızla güzel çalışmalar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Burada güzel bir birliktelik var önemli olan bu birlikteliktir. Seçim öncesinde bana sorduklarında projen nedir diye benim projem sosyal entegrasyon projesidir dedim. Bütün insanların kucaklaştırılması projesidir. Birbirini sevdiği birbirini anlayışla karşıladığı ve birbirlerine yardımcı olduğunu güçlü bir Malatya projesidir. Dikkat ederseniz birliktelik olduktan sonra diğer işler kolay. Malatya'da hepimiz yaşıyoruz. Malatya'da yıllardır yapılmayan işler yapılıyor ve en kötü dönemde yapılıyor. 40 yıldır vagon fabrikası duruyordu ama Ocak ayından sonra 3 tane fabrika faaliyete geçecek. Malatya ölçeğine göre Türkiye'de en fazla yatırımın yapıldığı ildir. Bizler çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeter ki birliğimizi beraberliğimizi bozmayalım. Hep birlikte Malatya olacağız. Birbirimizin acılarını, sıkıntılarını paylaşacağız. Zaten millet olmanın temel unsuru da budur. Biz dertlerimizi, sıkıntılarımızı paylaşmadığımız zaman Millet olma, hemşeri olma ruhuna sahip olabilir miyiz? Biz birbirilerimizin eksiklerini artık görmek durumunda değiliz. Küresel anlamda, ülke olarak, şehir olarak bir acı yaşıyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın, dirliğimizi düzenimizi bozmasın. Çalışmaları birlikte yürüttüğümüz Kızılay Malatya Şube Başkanımıza, Esenlik Genel Müdürümüzün şahsında bütün personellerimize, bütün mesai arkadaşlarıma ve STK'larımıza teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmaların esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Esnafımızın her konuda, her sahada, her an yanındayız, birlikteyiz. Büyükşehir Belediyesi ayrı bir kurum değildir, esnafın kurumudur. Malatya'mızın esnafı sokakta gezen garip gurebaya dükkanını açan, onlara ikramlarda bulunan özel bir esnaftır" şeklinde konuştu. Malatya Büyükşehir Belediyesi 'Büyükşehir Esnafın Yanında' projesiyle ilk etapta yaklaşık 1 milyon değerinde yaklaşık 3 bin gıda paketinin dağıtımına başladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı