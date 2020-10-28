Malatya'da 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi
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Malatya'da 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi

28.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:20
Malatya'da 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçesinde 2 adrese düzenlenen operasyonda, bidon, kazan ve pet şişelerde toplam 3 bin 880 litre sahte rakı ele geçirildi. İkametler ve müştemilatlarında bulunan düzenek ile suç unsuru malzemelere el konuldu.

Polis, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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