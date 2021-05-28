Malatya'da 3 bin 688 litre sahte içki ele geçirildi
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Malatya'da 3 bin 688 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'da 3 bin 688 litre sahte içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da 3 bin 688 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 3 bin 688 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 bin 688 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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