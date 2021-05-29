Malatya'da 3 bin 688 litre boğma rakı ele geçirildi
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Malatya'da 3 bin 688 litre boğma rakı ele geçirildi

Malatya'da 3 bin 688 litre boğma rakı ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da polis tarafından yapılan operasyonda 3 bin 688 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.

Malatya'da polis tarafından yapılan operasyonda 3 bin 688 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 3 bin 610 litre içki hammaddesi, 30 litre el yapımı boğma rakı, 48 litre içime hazır el yapımı boğma rakı olmak üzere toplamda 3 bin 688 litre el yapımı boğma rakı ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında

"5607 SKM" kapsamında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan ekipler tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise Doğu illerinden gümrük kaçağı cep telefonu getirerek kentte satış yaptığı bilgileri elde edilen bir şahsa yönelik yapılan çalışmada ise 20 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı android cep telefonu ve 2 adet kulaklık ele geçirilirken şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Malatya'da 3 bin 688 litre boğma rakı ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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