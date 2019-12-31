Malatya'da 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi

31.12.2019 23:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı ve ticareti yaptığını tespit ettiği M.Ş.'nin 44 LP 298 plakalı aracı ile ikametinde yaptığı aramalarda toplamda 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirdi. M.Ş.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA