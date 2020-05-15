Malatya'da, 3 berberde koronavirüs tespit edildi
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Malatya'da, 3 berberde koronavirüs tespit edildi

MALATYA'da, 3 berbere yapılan 'Covid-19' testinin sonucu pozitif çıkarken, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatıldı.

Malatya'da, 3 berberde koronavirüs tespit edildi
15.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:14

MALATYA'da, 3 berbere yapılan 'Covid-19' testinin sonucu pozitif çıkarken, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatıldı.

Koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında geçici süreliğine kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları, 11 Mayıs itibarıyla tedbirlere uyularak, yeniden açıldı. Malatya'da koronavirüs şüphesi üzerine hastaneye başvuran 3 berberin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 3 berber dükkanı da tedbir amacıyla kapatıldı.

Malatya Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'nin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle: "Görevleri nedeniyle halkla yakın temas halinde olan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında çalışan personele yönelik virüs taraması gerçekleştiriyoruz. İlimiz genelinde yaklaşık bin adet berber, kuaför ve güzellik salonunda çalışanların tümüne tarama yapmayı planlıyoruz. Ekiplerimiz ilimizin tamamında yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların taramalarını en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Pozitif bir çalışan tespit edildiğinde temas ettiği kişilere ulaşabilmek için; müşterilerin berber, kuaför ve güzellik salonlarına gittiklerinde, ad- soyadı, iletişim bilgileri ve randevu tarihini bildirmelerinin ve işyerlerinde kayıt altında tutulmasının önemli ve zorunlu olduğunun unutulmamasını istiyoruz. İlgili kuruluşların hizmete açıldığı 11 Mayıs Pazartesi gününden bugüne kadarki süreçte 500 kişiden numune aldık. Yaptığımız testlerde 3 kişide pozitif sonuç tespit edildi. Vatandaşlarımızı hastanelerimize alarak hemen tedavilerine başladık. 3 vatandaşımızın da hiçbir şikayeti yoktu. Tamamen tesadüfi olarak tarama sonucunda tespit edildiler. Hiçbir semptom vermeden de geçirilebilen bu hastalıktaki en önemli korunmanın sosyal mesafenin korunması ve maske takılması olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların maske takmaları, sık sık ellerini yıkamaları, el antiseptiği kullanmaları, koltuklar arası mesafeye dikkat etmeleri, her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanmaları, kullanılan aletlerin ve tekstil malzemelerinin temizlik ve sterilizasyonuna dikkat etmeleri çok önemlidir. Hizmet alacak müşterilerin işlem esnasında dahi maske kullanmaları, işlemin özelliğine göre maskenin çıkarılmasının gerekmesi halinde kısa süreli olarak çıkarılıp tekrar takılması, randevu saatlerine dikkat etmeleri, diğer müşterilerle aralarındaki mesafeye dikkat etmeleri, yiyecek içecek, gazete dergi vb. taleplerde bulunmamaları, gittikleri iş yerine mutlaka isim soy ismi ve iletişim bilgilerinin verilmesi gibi kurallara uymalarını gerekmektedir. Normalleşme sürecine başladığımız Koronavirüs hastalığından kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için her bir bireyin alınan önlemlere ve kurallara uymaları gerekmektedir. Virüsten korunmanın en önemli yolunun sosyal mesafeye uymak ve maske kullanımı olduğunu unutmayalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden ayrılmayalım."

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Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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