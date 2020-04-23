Malatya'da 3 başkandan Ramazan mesajı
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Malatya'da 3 başkandan Ramazan mesajı

Malatya'da 3 belediye başkanı Ramazan ayı dolayısıyla yayımladıkları mesajlarında, bu günlerin iyi değerlendirilmesini temenni ettiler.

23.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:20
Malatya'da 3 başkandan Ramazan mesajı

Malatya'da 3 belediye başkanı Ramazan ayı dolayısıyla yayımladıkları mesajlarında, bu günlerin iyi değerlendirilmesini temenni ettiler.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "On bir ayın sultanı Ramazan ayına dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle buruk bir şekilde girmekteyiz. Ramazan ayının, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesi temenni ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, rahmeti ve bereketi bol olan bir aydır. Ramazan ayına, dünyada büyük bir hızla yayılarak insanlığı tehdit eden Korona virüs salgını ile mücadele edilen bir süreçte giriyoruz. Korona virüsünün bir an önce tüm insanlığı, ülkemizi, milletimizi terk etmesini ve son bulmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Önümüzdeki yıl inşallah, on bir ayın sultanı Ramazan ayını hep birlikte, aynı sofrada, yardımlaşma ve kaynaşma ile geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.

Başkan Gürkan, "Toplum olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği Ramazan ayında, İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesinin bu ay içerisinde oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak devam etmesini diliyorum. Ramazan ayı, yoksulların gözetildiği, iftar sofralarının paylaşıldığı, aynı zamanda millet olarak yardımlaşma ve kaynaşma bakımından kaçırılmaması gereken bir fırsat ayı. Ramazan ayının bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Malatyalı hemşehrilerim olmak üzere ülkemiz ve bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eder, tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini ve Korona virüs salgının tüm insanlığı terk etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar da Ramazan ayı mesajında, "Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olarak müjdelenen Ramazan Ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yerlerin ve göklerin tek hakimi olan Cenab-ı Allah, bu mukaddes zaman dilimini, dünyayı kasıp kavuran Korona virüs salgını nedeniyle yaşadığımız zor ve sıkıntılı günlerin geride kalmasında bir inşirah kapısı, ümmetin selameti için de vesile kılsın inşallah " şeklinde konuştu.

Çınar, 11 ayın sultanı Ramazan ayının özünde rahmet, merhamet ve bereket olduğunu, maddi ve manevi mükafatların sınırsız olduğu bu mübarek ayı en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan zor ve sıkıntılı günlerin geride kalmasında Ramazan ayının büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Çınar, "Nefsi terbiye etmenin yanı sıra, yardımlaşma, dayanışma, sabır ve tevekkül ayıda olan Ramazan Ayının, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle yaşadığımız zor ve sıkıntılı günlerin geride kalmasında fırsat olarak görülmelidir. Tüm İslam aleminde olduğu gibi Türkiye'de de yetim ve öksüzlerin gözetildiği, muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, milli ve manevi duyguların yoğun bir şekilde tezahür ettiği Ramazan Ayında ellerimizi semaya açıp bu salgından bir an önce kurtulmak için Cenabı Allah'ın sonsuz kudretine sığınmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Çınar, açıklamasının sonunda, "Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini çok büyük katkılar sunan Ramazan Ayının coşkusunu ve heyecanını bu yıl evlerimizde ve yuvalarımızda aile fertlerimizle doya doya yaşamalıyız. İhtiyaç sahibi insanlarımızı korumalı, yardım etmeli, ekmeğimizi ve aşımızı daha fazla paylaşmalıyız. Ramazan ayında ülkemizde huzurun ve kardeşliğin daha da güçlenmesini diler, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni bulunduran Ramazan Ayı'nın İlçemize, Ülkemize ve İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ederim" ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder ise, 11 Ayın sultanı Ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ramazan ayında paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Güder, gönüllerin hoşgörü, sevgi ve kardeşlik duygusuyla bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle bekledikleri ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Güder, "Ramazan, paylaşmak, paylaşarak çoğalmak demektir. Hiç şüphesiz Ramazan ayının manevi atmosferi, yapılan yardımları da bereketlendirmektedir. İnsanlar arasındaki dayanışma ve kaynaşmanın artmasına vesile olan bu ayda birlik ve beraberliğin pekişmesinde, insanımız arasındaki tüm makam ve mevkilerin ortadan kalmasına imkan tanınır. Bu mübarek ayda bizlere düşen görev yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmaktır. 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' Hadis-i Şerif'inin rehberliğinde, elimizden geldiği kadar, çevreye karşı duyarlı olmalı, aç olanı doyurmalı, dertli olana derman olmalı, yardıma muhtaç olana yardım elini uzatmalıyız. Tüm insanlığın büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığı bu günlerde, mübarek ramazan ayını fırsat bilerek yapılacak dualarımızın kabul olmasını diliyor, Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Allah'ın başta İslam alemini ve tüm insanlığı bu illetten kurtarmasını niyaz ediyorum. Nice ramazanlara sağlık ve huzurla hep birlikte, kavuşmayı Rabbimden diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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