Malatya'da 3 ayrı yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da 3 ayrı yangın

Malatya'da 3 ayrı yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da çıkan 3 ayrı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'da çıkan 3 ayrı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Kirişçi Sokak'ta iki katlı bir evde henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine itfaiye haber verilirken, kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yaptıkları müdahale sonrası yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi Düzağaç mevkii mera alanında çıkan yangın ise itfaiye, jandarma ve bölge halkının da katıldığı çalışmalarla kontrol altına alınırken, Arguvan Asmaca Mahallesi Ömer Ağa mezrası ormanlık alanında meydana gelen yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya'da 3 ayrı yangın
Malatya'da 3 ayrı yangın
Malatya'da 3 ayrı yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fotoğraf aşkına çıktığı trenin üzerinde akıma kapılan 14 yaşındaki genç, yaşam mücadelesi veriyor
Fotoğraf aşkına çıktığı trenin üzerinde akıma kapılan 14 yaşındaki genç, yaşam mücadelesi veriyor
Kaza yapan taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi! Şahıslardan biri eline aldığı tampon parçasıyla böyle saldırdı
Kaza yapan taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi! Şahıslardan biri eline aldığı tampon parçasıyla böyle saldırdı
Temizlemek için girdikleri su kuyusu, baba ve iki oğluna mezar oldu
Temizlemek için girdikleri su kuyusu, baba ve iki oğluna mezar oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Hasan Polatkan Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Bülent Ersoy Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da 3 ayrı yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 22:50:28. #1.14#

title