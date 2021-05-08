Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Pütürge ilçesi Kökpınar mahallesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Pütürge ilçesi Kökpınar mahallesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesi Kökpınar mahallesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesi Kökpınar mahallesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesi Kökpınar mahallesinde saat 23.18'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem kent merkezinde fazla hissedilmedi. İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ