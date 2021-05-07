Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa sürelik paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesinin kırsal Kökpınar Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 23.18'de meydana geldi. Yerin 4.13 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 4.2 Pütürge ilçesi Kökpınar Mahallesi olarak açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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