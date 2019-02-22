Malatya'da 3,7 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.00'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 17,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA