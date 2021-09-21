Malatya'da 3,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, saat 10.31'de ve 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 3,3 büyüklüğündeki depremde olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Baruş, sosyal medya hesabında meydana gelen depremle ilgili, "Yeşilyurt ilçemizde saat 10.31'de meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.