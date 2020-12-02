Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
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Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

02.12.2020 09:02 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:06
Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da AFAD verilerine göre merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da AFAD verilerine göre merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 08.09'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent merkezinde de hafif şekilde hissedildi. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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