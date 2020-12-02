Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
02.12.2020 09:02 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:06
Malatya'da AFAD verilerine göre merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Malatya'da AFAD verilerine göre merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 08.09'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent merkezinde de hafif şekilde hissedildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı