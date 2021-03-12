Malatya'da 29 kadın girişimciye sertifika verildi
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Malatya'da 29 kadın girişimciye sertifika verildi

12.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:07
Malatya'da 29 kadın girişimciye sertifika verildi

Malatya'da Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 29 kadın girişimciye eğitim verildi.

Malatya'da Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 29 kadın girişimciye eğitim verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fırat Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında "3K Kadınım, Kazanırım ve Kalkınırım" projesi kapsamında 29 girişimci kadın eğitim aldı.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda 150 saat süren eğitimlerin sonunda başarılı olan kursiyerlere, Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından sertifikaları verildi.

Programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kişisel gelişimlerin, toplumsal gelişimleri tetikleyen faktörler olduğuna işaret etti.

AK Parti hükümeti ve yerel yönetimlerin kadınların yanında olduğunu aktaran Güder, "Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi yoluna durmadan devam ediyor. Kadınlarımızın gayreti sayesinde adından çokça söz ettiren rol model bir kooperatif oldu. Tarım Kredi Kooperatifi ile görüştüğümüz zaman, 'Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi yeter ki üretsin, biz satışı noktasında emrinizde olacağız' dediler. Arkadaşlarımızı gerekli eğitimlere de göndereceğiz. Diğer kooperatiflerle iletişim kurarak, örnek uygulamaları Malatya'da hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da Bakanlığın sosyal gelişimi destekleme programı kapsamında kabul edilen proje ile kadınlara eğitimleri verildiğini bildirdi.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de programda selamlama konuşması yaptı.

Bu arada, Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından düzenlenen "Canım Kendim" isimli mektup yarışmasında dereceye girenler de açıklandı.

Eğitimlerin kazanımlarını konu alan mektup yarışmasında, 29 kadının kaleme aldığı mektuplar tek tek okunarak, değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirmeler sonunda mektup yarışmasında dereceye giren ilk üç kadına hediyeleri takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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