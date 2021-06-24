Malatya'da 262 kök Hint keneviri ele geçirildi
Malatya'da düzenlenen operasyonda 262 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Malatya'da düzenlenen operasyonda 262 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik çalışmalarda, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesinde bir evde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 262 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Baskında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş