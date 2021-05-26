Malatya'da 26 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Malatya'da 26 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Malatya'da 26 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da bir tankerde 26 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Malatya'da bir tankerde 26 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.K. idaresindeki akaryakıt tankerini Malatya-Ankara kara yolunda kontrol amacıyla durdurdu.

Yapılan kontrolde, mühürsüz ve dolu olan tankerde 26 bin 750 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.???????

Ş.K'ye "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet"ten adli işlem yapıldı.

Malatya'da 26 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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