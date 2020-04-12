Malatya'da 257 bin ekmek vatandaşa ulaştırıldı
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Malatya, Güncel

Malatya'da 257 bin ekmek vatandaşa ulaştırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara 257 bin ekmek ulaştırdı.

12.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:52
Malatya'da 257 bin ekmek vatandaşa ulaştırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara 257 bin ekmek ulaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesince vatandaşların ihtiyaçları giderilmeye devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Ekmek Gıda Sanayi Ticaret AŞ'ye (MEGSAŞ) bağlı ekipler, araçlarla cadde ve sokakları gezerek ekmek ihtiyacı olan hanelere ücreti karşılığında dağıtım yapıyor. Ekiplerce, yasağın ilk günü 127 bin, ikinci günü ise 130 bin ekmek dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ekiplerinin sahada canla başla çalıştığını belirtti.

Malatyalıların salgının ilk başladığı andan itibaren uyarıları dikkate aldığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Salgının yayılmasını önleme amacıyla birçok yeni uygulama ve kararlar alınıyor. Sokağa çıkma yasağı da bunlardan biri. Bu kararların tek amacı insanlarımızın sağlığını korumak. Endişe edecek ve korkulacak bir durum yok. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacının yanında acil ihtiyaçlarını da karşılamak için 24 saat aralıksız çalışıyoruz. MEGSAŞ şirketimiz geceli gündüzlü üretim yapıyor. Ekiplerimiz cadde cadde, sokak sokak gezerek hanelerimize ekmekleri ulaştırıyor. Ekmek fiyatımızda da indirime gittik. Daha önceden 1 lira 10 kuruştan sattığımız ekmeği 60 kuruşluk bir indirim yaparak 50 kuruş yaptık. Sokağa çıkma yasağı devam ettiği sürecede bu hizmetimiz hep sürecek. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Büyükşehir Belediyesi Malatya'nın her noktasında çalışıyor, çalışmaya da devam edecek."

Kaynak: AA

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