Malatya'da 25 mahalle yolu kardan kapandı

09.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:47

MALATYA'nın yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış, karayollarında buzlanmaya neden olurken, 25 mahalle yolu da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Şehirlerarası yollar ile kent merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı.

Kaynak: DHA