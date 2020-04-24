Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Malatya'nın Doğanşehir ve Darende ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

24.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:24
Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Malatya'nın Doğanşehir ve Darende ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Doğanşehir ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) sebebiyle sokağa çıkamayan çocuklar adına belediye personelleri kutladı. Doğanşehir Belediyesi temizlik işleri ekipleri çöp toplama yarışı düzenledi.

Doğanşehir Belediyesi önünde de belediye personelleri ve polisler sosyal mesafe kuralına dikkat ederek İstiklal Marşı okudu.

Ardından havai fişekler atıldı ve polis ekipleri siren çalarak konvoy yaptı.

Darende ilçesinde ise vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Darende Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı ekipler, 23 Nisan kutlamaları kapsamında ilçenin beş farklı noktasında araçlardan çocuklar için sevilen şarkılar çaldı.

Etkinlik nedeniyle balkonlara çıkan vatandaşlar, trafik polislerinin çaldığı şarkı ve marşlara ıslık ve alkışlarla destek verdi.

Trafik polislerin TOKİ konutlarında zeybek oynayarak cama çıkan çocuklara keyif anlar yaşattı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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