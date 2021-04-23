Büyükşehir'den vosvoslu 23 Nisan etkinliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik yaptı. Covid-19 salgınından dolayı vatandaşların evlerinde bayramı coşkulu bir şekilde kutlamaları için geçen yıl olduğu gibi bu yılda bir dizi etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan üstü açık otobüsle şehir turu atılarak marşlar ve şarkılar seslendirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara güzel dakikalar yaşatıldı.

Bu yıl da yapılan kutlamaların pandemi dolayısıyla buruk geçtiğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu yılda buruk kutluyoruz. 101 yıl önce TBMM açıldı. TBMM açıldıktan hemen sonra Milli Mücadele başlıyor. 4 yıl süren Milli Kurtuluş Savaşı başlıyor. Milli Kurtuluş Savaşı 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandıktan sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Meclisin açılış günü olan 23 Nisan'ı Türk çocuklarına ve Dünya çocuklarına bayram olarak armağan ediyor. 101'nci yıl dönümünü kutladığımız bayramı pandemi dolayısıyla buruk kutluyoruz. Buna rağmen bütün milletimizin Milli Mücadelesini başlatan ve Meclisimizin açılış günü olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Daha nice yıllarda huzurlu ve mutlu bir şekilde kutlamak dileğiyle" dedi.

Rengarenk süslenen Vosvos araçlarının da eşlik ettiği kutlamalarda üstü açık otobüsle birlikte vosvos araçlar şehir turu attı. Araçların şehir turu öncesinde konvoyda bulunanlarla bir araya gelen Başkan Gürkan, "Vosvos olarak tabir edilen araçlarımızın sürücülerinin Belediyemizin bütün etkinliklerinde bizlerle birlikte olmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bugünde güzel ve ulusal bir gün. Milli Bayramımızı buruk bir şekilde kutladığımız bir gün. Tüm Türkiye'de olduğu gibi şehrimizde de bayramımızı buruk kutluyoruz. En azından Vosvos araçlarımızın yaptığımız etkinlikte bizlerle birlikte olması o burukluğu bir nebzede olsa hafifletiyor. Vosvoslarımızı yaptığımız etkinlikte görmekten dolayı mutluluk duyuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı