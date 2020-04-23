Malatya'da, 23 Nisan'a sade kutlama
MALATYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı.
23.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:29
MALATYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı.
Sokağa çıkma yasağının bulunduğu kentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen törende, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın anıta çelenk bıraktığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene katılan az sayıda kişinin de maske takarak, sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.
Kaynak: DHA