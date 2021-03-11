Malatya'da 23 bin 400 makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da 23 bin 400 makaron ele geçirildi

11.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:52
Malatya'da 23 bin 400 makaron ele geçirildi

Malatya'da 23 bin 400 makaron ele geçirildi, bir şüpheliye işlem yapıldı.

Malatya'da 23 bin 400 makaron ele geçirildi, bir şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir iş yerinde yapılan aramada, 5 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ile 18 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli bir kişiye işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Demet Akbağ Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Caner Erkin Abdullah Avcı Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da 23 bin 400 makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:54:03. #1.15#
title