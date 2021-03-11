Malatya'da 23 bin 400 makaron ele geçirildi

Malatya'da 23 bin 400 makaron ele geçirildi, bir şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir iş yerinde yapılan aramada, 5 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ile 18 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli bir kişiye işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş