Malatya'da 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

27.01.2021 22:09 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:12
Malatya'da 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 22 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 22 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi.

Uygulama noktasında durdurulan bir çekiciye yüklenen araçta yapılan aramada 22 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli C.B.T'nin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Cemre Kemer Guy Ritchie Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Ünal Karaman
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 22:12:30. #1.14#
title