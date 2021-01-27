Malatya'da 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 22 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi.

Uygulama noktasında durdurulan bir çekiciye yüklenen araçta yapılan aramada 22 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli C.B.T'nin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş