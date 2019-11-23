Malatya'da 21 yaşındaki genç tartıştığı annesini pompalı tüfekle vurdu
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Malatya'da 21 yaşındaki genç tartıştığı annesini pompalı tüfekle vurdu

Malatya'da 21 yaşındaki genç tartışığı öz annesini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

23.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:45
Malatya'da 21 yaşındaki genç tartıştığı annesini pompalı tüfekle vurdu

'da 21 yaşındaki genç tartışığı öz annesini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.


Olay, ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi G.Ö. (42) ile henüz bilenmeyen bir nedenden ötürü tartışan F.Ö. (21) pompalı tüfekle annesi G.Ö.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda sağ bacağına çok sayıda saçma isabet eden G.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılan yaralı kadın burada jandarma ekiplerine verdiği ilk ifadesinde olayı kendinin gerçekleştirdiğini ileri sürse de oğlu F.Ö. ile eşi C.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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