Malatya'da 206 kök Hint keneviri ele geçirildi
Malatya'da düzenlenen operasyonda 206 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen operasyonda 206 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarda, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde S.Y'nin tarlasında yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekiplerce 206 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli S.Y, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik