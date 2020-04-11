Malatya'da 206 kişiye 649 bin TL 'sokağa çıkma' cezası MALATYA'da, sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından polis ekiplerinin yaptığı denetimde yasaklara uymayan 206 kişiye 648 bin 900 TL para cezası kesildi.

MALATYA'da, sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından polis ekiplerinin yaptığı denetimde yasaklara uymayan 206 kişiye 648 bin 900 TL para cezası kesildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapsamında, 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Malatya'da da polis ekipleri kentin tüm cadde ve sokaklarında denetim yaptı. Kent genelinde yapılan denetimlerde sokağa çıkan 206 kişiye 3 bin 150'şer TL'den toplam 648 bin 900 TL ceza kesildi.

Kaynak: DHA