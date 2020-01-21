Malatya'da 2019 yılında 11 bin 737 konut satıldı

21.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:15

Konut kredisi faizlerinin düşmesi, KDV ve tapu harçlarında indirim yapılması emlak sektörünün yüzünü güldürdü.



Düşen konut kredisi faizleri, KDV ve tapu harcı indirimi emlak sektörünü hareketlendirdi. Tüketici, hem kredi çekti, hem de fiyatı düşen ipotekli konutlara akın etti. Malatya'da ise 2019 yılında 11 bin 737 konut satıldı. İlçeler bazında Yeşilyurt'ta Bin 49, Battalgazi'de ise 735 vatandaş ev sahibi oldu. Malatya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Ali Özgül, Malatya'da 2018'den 2019'a göre 400 fazla konut satıldığını ifade ederek, "Yeşilyurt bölgesi devamlı gelişen, büyüyen bir bölge. Özellikle Barguzu ve Tecde Mahallesi ama Battalgazi bölgesi devamlı göç veriyor. Battalgazi Belediyesine büyük görev düşüyor. Battalgazi'deki imarlı arsaların acilen hizmete girmesi gerekiyor. Şuandaki satışlarda özellikle Yeşilyurt'taki daireleri 350 Bin TL'den aşağı alamıyoruz. Battalgazi'de ise fiyatlar biraz daha düşük. Battalgazi'de yatırımcı sayısı çok az. Yeşilyurt'a göre Battalgazi'de konut satışı yüzde 35 daha düşük diyebiliriz. Battalgazi'de siteleşme olmadığı için Yeşilyurt bölgesi daha hareketli ve daha çok tercih ediliyor" dedi.



Mart ve Nisan ayından sonra konut fiyatlarının artması bekleniyor



Malatya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Ali Özgül, konut fiyatlarının Mart veya Nisan ayından sonra artmasını öngördüklerini belirterek, konut almayı düşünen vatandaşların ellerini çabuk tutması gerektiğini kaydetti. Özgül, "Faizlerin düşmesi ve maliyetler yüksel diye belediyelere yeni inşaat için projeler çıkmıyor. Yani müteahhit firmalar konut üretmiyor. Böyle giderse Malatya'da Mart ve Nisan ayından sonra konutlar daha da yükselecek. Bizim insanımız yatırım amacıyla konuta yöneliyor, böylece konuta arz ve talep artmaktadır. Hal böyle olunca konut fiyatları da yukarı doğru tırmanıyor. Dünya genelinde en güvenilir yatırım konut sektörüdür. Konut devamlı prim yapmıştır. Konut almak isteyen vatandaşlarımızın konut almada acele etmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA