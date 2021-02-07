Malatya'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 20 yabancı uyruklu ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Malatya'da yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 20 yabancı uyruklu ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya-Elazığ kara yolu Bağtepe Mahallesi mevkisinde durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, araçta 20 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

19'u Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 2'sine göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı, 7 çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ülkeye illegal giriş yapmak suçundan kişi başı 4 bin 746 lira olmak üzere idari yaptırım karar tutanağı düzenlenen 13 kişi de Malatya Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş