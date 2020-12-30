Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi
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Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

30.12.2020 22:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 22:42
Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 ton sahte içki ele geçirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulunduğu tespit edildi.

Adrese operasyon yapan jandarma ekipleri 2 ton sahte içki, 1 adet sahte içki yapımında kullanılan kaynatma kazanı, 1 adet sahte içki yapımında kullanılan damıtma aparatı ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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