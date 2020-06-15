Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi
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Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton sahte boğma rakı ele geçirildi.

15.06.2020 23:24 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:28

Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton sahte boğma rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM şubeye bağlı ekipler, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda sahte el yapımı boğma rakı yapımında kullanılan 100 litrelik bakır damıtma kazanı, soğutucu olarak kullanılan 60 litrelik bidon,1 adet alkol ölçer aparatı, değişik ebatlarda 3 adet hortum,100 gram poşetler içerisinde 145 paket maya besini,1 adet dalgıç pompası,4 adet 500 litrelik bidon,1 adet 50 litrelik bidon, 300 adet 0.5 litrelik pet şişe olmak üzere toplam 2 ton sahte rakı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ş.'ye '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldı.

Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Kaynak: İHA

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