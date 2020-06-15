Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton sahte boğma rakı ele geçirildi.

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton sahte boğma rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, kentte sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda sahte el yapımı boğma rakı yapımında kullanılan 100 litrelik bakır damıtma kazanı, soğutucu olarak kullanılan 60 litrelik bidon, 1 adet alkol ölçer aparatı, değişik ebatlarda 3 adet hortum, 100 gram poşetler içerisinde 145 paket maya besini, 1 adet dalgıç pompası, 4 adet 500 litrelik bidon, 1 adet 50 litrelik bidon, 300 adet 0.5 litrelik pet şişede olmak üzere toplam 2 ton sahte rakı ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan M.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ş.'ye '5607 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA