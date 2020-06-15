Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi
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Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildiMalatya'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 ton sahte içki ele geçirildi.

15.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:57

Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polislerin kentteki bir adrese düzenlediği operasyonda 2 ton sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 100 litrelik bakır damıtma kazanı ile suç unsurları ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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