Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 ton sahte içki ele geçirildi.

MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polislerin kentteki bir adrese düzenlenen operasyonda 2 ton sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 100 litrelik bakır damıtma kazanı ile suç unsurları ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA