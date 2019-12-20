Malatya'da 2 ton kaçak alkol ele geçirildi
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Malatya'da 2 ton kaçak alkol ele geçirildi

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 ton kaçak içki ele geçirildi.

20.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:00
Malatya'da 2 ton kaçak alkol ele geçirildi

'da ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 ton kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine Yeşilyurt ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 2 ton kaçak alkol, 4 adet alkol yapımında kullanılan distilasyon cihazı ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ve aletler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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