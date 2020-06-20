Malatya'da 2 sokak karantinaya alındı MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2 sokak koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2 sokak koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tecde Mahallesi Kubilay ve Turgut Reis sokaklarında bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekibi takip başlattı. İki sokakta yaşayan kişilere yapılan testelre vaka sayılarında artış görülünce Hıfzıssıhha Kurulu tarafından her iki sokak karantina altına alındı. 2 sokağı kapatan polis, giriş ve çıkışa izin vermedi. Karantina altına alınan sokaktaki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanıyor.

Kaynak: DHA