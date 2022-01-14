MALATYA'DA, 2 OTOMOBİLDE 72 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

MALATYA'da, iki ayrı otomobilde yapılan aramalarda, 72 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı. İki otomobil durdurularak yapılan aramada 72 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüphelinin ise sorgusu sürüyor.