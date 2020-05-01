Malatya'da 2 mezrada karantina uygulaması sona erdirildi

Malatya'nın Pütürge ilçesindeki 2 mezrada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesindeki 2 mezrada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kurul kararıyla Poskıran Mahallesi Hacı Zerey ve Pazarcık Mahallesi Gürsülan mezralarında 17 Nisan'dan itibaren uygulanan karantinanın, yapılan sağlık taraması neticesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA