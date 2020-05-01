Malatya'da 2 mezrada karantina kaldırıldı

Malatya'da 2 mezrada, yeni korona virüs (Covid-19) hastalığı konusunda yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle karantina kaldırıldıMalatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Pütürge İlçesi Poskıran Mahallesi Hacı Zerey Mezrası ve Pazarcık Mahallesi Gürsülan...