Malatya'da 2 mezra karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da 2 mezra karantinaya alındı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesi Taşevler Mahallesi'nin Kalender ve Köleler mezrası koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'da 2 mezra karantinaya alındı
17.06.2020 20:32 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:12

MALATYA'nın Akçadağ ilçesi Taşevler Mahallesi'nin Kalender ve Köleler mezrası koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçenin Taşevler Mahallesi'nin Kalender ve Köleler mezrasında, birer kişide yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Jandarma mezranın giriş ve çıkışında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akçadağ İlçesi Taşevler Mahallesi Kalenderler Mezrası ve Köleler Merkez Mezrasında Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Haziran 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Haber
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent...
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Kemal Sunal Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ankara Antalya İngiltere Trabzonspor
Şu an buradasınız: Malatya'da 2 mezra karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 21:24:49. #1.15#
title