Malatya'da 2 mezra karantinaya alındı
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Pütürge, Malatya, Güncel

Malatya'da 2 mezra karantinaya alındı

Malatya'nın Pütürge ilçesindeki 2 mezrada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

17.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 17.04.2020 22:06
Malatya'da 2 mezra karantinaya alındı

Malatya'nın Pütürge ilçesindeki 2 mezrada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Pütürge ilçesi Poskıran Mahallesi Hacı Zerey Mezrası ile Pazarcık Mahallesi Gürsülan Mezrası'nda, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kentte 29 Mart'ta Darende ilçesindeki Ilıca, Arapgir ilçesindeki Eğnir, 30 Mart'ta Hekimhan ilçesindeki Kozdere, 31 Mart'ta Pütürge ilçesindeki Sahilköy, 2 Nisan'da Kuluncak ilçesindeki Kaynarca, 7 Nisan'da da Akçadağ ilçesi Küçükkürne mahalleleri, 14 Nisan'da ise Darende ilçesi kırsalındaki Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar mevkisinde, 17 Nisan sabahı ise Doğanşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi'nde karantina uygulanmaya başlanmıştı.

Arapgir ilçesindeki Eğnir Mahallesi'nde 12 Nisan'da, Hekimhan ilçesindeki Kozdere Mahallesi'nde 13 Nisan'da, Pütürge ilçesindeki Sahilköy Mahallesi'nde 15 Nisan'da, Kuluncak ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde ise 16 Nisan'da karantina uygulaması sona ermişti.

Kaynak: AA

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