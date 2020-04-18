Malatya'da 2 mezra karantina altına alındı Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında iki mezra karantina altına alındı.

Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında iki mezra karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Pütürge ilçesi Poskıran Mahallesi Hacı Zerey mezrası ile Pazarcık Mahallesi Gürsülan mezrasında Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır" denildi.

Sök konusu mezralara giriş ve çıkışın 14 gün yasaklandığı kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA