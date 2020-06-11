Malatya'da, 2 mahalledeki karantina sona erdi
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Malatya'da, 2 mahalledeki karantina sona erdi

MALATYA'nın Hekimhan ilçesindeki 2 mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Malatya'da, 2 mahalledeki karantina sona erdi
11.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:24

MALATYA'nın Hekimhan ilçesindeki 2 mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Hekimhan'a bağlı Sürür ile Kömüşhan mahalleri, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 28 Mayıs günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu 2 mahalledeki karantina uygulaması bugün sona erdi. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sürür ile Kömüşhan mahallerinde yeni vakaya rastlanılmaması üzerine bugün itibarıyla karantinanın sonlandırıldığı belirtildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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