Malatya'da 2 mahalle karantinaya alındı
MALATYA'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ile Arapgir ilçesine bağlı Eğnir Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
29.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:10
MALATYA'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ile Arapgir ilçesine bağlı Eğnir Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Darende İlçesi Ilıca Mahallesi, Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Arapgir İlçesi Eğnir Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi.
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Kaynak: DHA