Malatya'da 2 kişi evlerinde ölü bulundu
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Malatya'da 2 kişi evlerinde ölü bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 kişi evlerinde ölü bulundu.

11.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:24
Malatya'da 2 kişi evlerinde ölü bulundu

'nın ilçesinde 2 kişi evlerinde ölü bulundu.

Mahallesi'nde yaşayan Halil S. (78) ve Hülya S'den (49) alamayan yakınları, Halil S'nin evine giderek kapıyı çaldı.

Kapıyı açan olmayınca, polisten yardım istendi.

Olay yerine giden polis ekipleri, kapının kilidini kırarak girdikleri evde Halil ve Hülya S'yi hareketsiz vaziyette gördü.

112 Acil Servis ekipleri Halil S, ve Hülya S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Halil ve Hülya S'nin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Halil S. ve Hülya S'nin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA
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