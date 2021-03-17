Malatya'da 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
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Malatya'da 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

17.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:14
Malatya'da 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma ekiplerince, uyuşturucu madde imali ile ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Buradaki aramalarda, 2 kilo 150 gram toz esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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