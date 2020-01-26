Malatya'da, 2 ilçedeki yollarda deprem sonrası çatlaklar oluştu
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Malatya'da, 2 ilçedeki yollarda deprem sonrası çatlaklar oluştu

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki yollarda çatlaklar oluştuğu görüldü.

26.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:42
Malatya'da, 2 ilçedeki yollarda deprem sonrası çatlaklar oluştu

ELAZIĞ'ın ilçesi merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği Malatya'nın ve ilçelerindeki yollarda çatlaklar oluştuğu görüldü. 

Elazığ Sivrice'de, cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da hissedilirken, Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı mahellelere giden yollar kapandı. Deprem nedeniyle kentteki bazı bölgelerde heyelan olurken, büyük kayalar kayıp, yollara düştü. Bazı yollarda büyük çatlaklar meydana geldiği görüldü. Çalışmaların ardından yeniden açılan yollardan ulaşım, sağlanamazken, sürücüler de tedirgin olduklarını söyledi. 


Kaynak: DHA
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